İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, dün saat 23.59 sıralarında Babür Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yönünde ihbar alındı.

Alınan istihbarat üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve emniyet güçleri süratle harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu KB-86, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sahil Gözetleme Mobil Aracı DENİZ-351 ile alan kısa sürede abluka altına alındı. Denizden yürütülen çalışmalara karadan da Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli destek verdi.

Müşterek yürütülen titiz operasyon neticesinde, Babür Koyu mevkiinde kara üzerinde saklandığı belirlenen 3’ü çocuk olmak üzere toplam 29 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Sağlık kontrolleri ve resmi işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, gerekli yasal süreçlerin yürütülmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.