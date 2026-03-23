Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Kazada ayrıca 4 Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu da hayatını kaybetti.

PROTOKOLDEN CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Şehit teknisyenler Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Çankaya'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat gibi çok sayıda kabine üyesi katıldı.

Siyasi parti liderlerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de törende yer aldı. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri, Katar'dan gelen askeri yetkililer ve binlerce vatandaş törene iştirak etti.

ÖZEL, BAHÇELİ'YE EŞLİK ETTİ

Cenaze töreninin ardından Özgür Özel'in Devlet Bahçeli'ye aracına kadar eşlik etmesi kameralara yansıdı.

İki genel başkan birlikte yürürken, Bahçeli'nin "Siz beklemeseydiniz" dediği, Özel'in ise "Yok efendim, olur mu öyle şey" yanıtını verdiği duyuldu.

ŞEHİTLERİN SON YOLCULUĞU

Cenaze namazının ardından Süleyman Cemre Kahraman'ın cenazesi Cebeci Şehitliği'ne, İsmail Enes Can'ın cenazesi ise memleketi Güdül'e defnedilmek üzere uğurlandı. Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in cenazesi ise yarın KKTC'de toprağa verilecek.