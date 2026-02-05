Milli Savunma Bakanlığı, yeni bir SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sistemi bataryasının Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil etti.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, konuya dair açıklamalarda bulundu. Görgün şu açıklamayı yaptı:

“ÇELİKKUBBE’de teslimatlar kesintisiz devam ediyor. Bir Siper Sistemi Daha Envantere Kazandırıldı! Seri üretim süreci hız kesmeden devam eden, uzun menzilli bölge hava savunma sistemimiz SİPER-1, otonom batarya kabulüne yönelik atışlı test faaliyetini başarıyla tamamlamıştır. Zorlu bir senaryo altında; manevra yapan dost ve düşman hava unsurlarının eş zamanlı olarak bulunduğu ortamda icra edilen testte hedef başarıyla imha edilmiş, SİPER-1’in uzun menzilli önleme kabiliyeti ve operasyonel olgunluğu bir kez daha sahada teyit edilmiştir.”