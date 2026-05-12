Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında 15 Mayıs Cuma günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde aktivasyon çalışmaları ve sürat egzersizleri yaptı.
Dar alanda oyun, taktik çalışma ve bitiricilik organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.