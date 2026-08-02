Kaynak: İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir binanın çatısında çıplak halde bulunan kişi, çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşların intihar girişimi sanarak yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi Mebusan Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevrede bulunan vatandaşlar bir binanın çatı katında çıplak halde dolaşan kişiyi görünce intihar edeceğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede, çatıda bulunan kişinin turist olduğu ve olayın herhangi bir intihar girişimiyle ilgisinin bulunmadığı anlaşıldı. Böylece ihbarın yanlış değerlendirmeden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Olayı gören inşaat işçisi Mustafa Örs ise yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: "Biz burada çalışıyoruz. Bir baktık ki adam uygunsuz şekilde dolaşıyor. Biz utandık, arkamızı döndük. Sonra yine aynı hareketleri yaptı. Biz işçiyiz, bir şey diyemedik."

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.