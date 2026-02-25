

Yeni nesil suç örgütlerinden Casperlar adlı oluşuma devlet içinden bilgi sağlayan bir yapıya yönelik geçen günlerde bir operasyon yapıldı ve içlerinde polislerin de olduğu kişiler tutuklandı.

Bu bilgiyi elde edip Casperlara veren çetenin liderliğini Serkan Cemal Güney ve İbrahim Tankoş adlı kişiler yapıyordu. Bu kişilerle Casperların ortak yaptığı en büyük iş ise uyuşturucu ticaretiydi.

Çetenin liderlerinden İbrahim Tankoş eski bir narkotik şube polisiydi ve meslekten ihraç edilmişti. İbrahim Tankoş, 9 Ocak’ta yapılan operasyonla da tutuklanmıştı.

İbrahim Tankoş, polisken narkotik şubede faal bir isimdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nde uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı seminerlerde konuşan bir polisti.

İbrahim Tankoş 2020 yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapıyordu. Emniyet uyuşturucunun zararlarını anlatan seminerler yapıyordu. Ahlat’ta yapılan seminerlerde hem kamu görevlilerine hem de vatandaşlara konuşma yapan polis İbrahim Tankoş’tu.

MARDİN’DEN ŞİRİNEVLER’E GÖÇ

Sokak çetesi olarak adlandırılan Casperlar suç örgütünün kısa bir süre içinde devletin bilgi sistemine girerek düşmanlarının bilgilerini alması hem asayiş hem de vatandaşın güvenliği açısından dikkat çekti.

Capserlar suç örgütünün lideri olan Hamuş lakaplı İsmail Atız 1999 doğumlu. Aslen Mardin Derikliler. Aile 2006 yılında Mardin’den İstanbul Şirinevler'e göç ediyor. İsmail Atız da burada ilk yasadışı iş olarak sokakta kumar oynatmaya başlıyor. Çete ilk başta aile üyelerinden oluşan çekirdek bir yapıda hareket ediyor. Adli makamlara yansıyan bilgilere göre çete uyuşturucu işinden kazandığı paralarla hem maddi kazancını arttırıp hem de çeteye yeni üyeler kazanıyor.

Uyuşturucu, hırsızlık gibi suçları işleyen Casperlar’ın en büyük rakibi ise kendileri gibi yeni nesil çetelerden olan Daltonlar’dı. İki grup arasında kanlı çatışmalar yaşandı.



