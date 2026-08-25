Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Çankırı sınırları içerisindeki ormanlık alanlara kurulan fotokapan cihazları, bölge faunasını kayıt altına almaya devam ediyor. Yaban hayatının takibi amacıyla doğaya bırakılan kameralara son olarak ormanlık arazide besin arayan bir ayı takıldı.

Doğal ortamında hareket ederken görüntülenen canlının beslenme amacıyla çevre alanlarda arayış sürdürdüğü anlar karelere yansıdı. Yerleştirilen kamera düzeneklerinin, bölgedeki biyoçeşitliliğin ve yaban hayvanı varlığının izlenmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.