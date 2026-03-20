Çankırı’da gece saatlerinde çıkan yangın can kaybına yol açtı. Olay, Merkez ilçesine bağlı İncili Çeşme Mahallesi Mezarlık Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm yapıyı sararken, evde bulunan kişiler yoğun dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı ancak evde bulunan Ramazan Bayram ve Sefer Üzün’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sırasında evde bulunan bir köpek de telef olurken, 2 katlı ahşap yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.