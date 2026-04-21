Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’deki ekonomik tabloyu çarpıcı bir veriyle gündeme taşıdı. Kişi başına yıllık makarna tüketiminin %80 oranında artarak 8,5 kiloya yükseldiğini belirten Özdağ, bu durumun bir beslenme tercihi değil, derinleşen yoksulluğun bir sonucu olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Özdağ, iktidarın "Büyük Türkiye" vaatlerinin kağıt üzerinde kaldığını savundu.

"SARAY EKONOMİSİ MAKARNAYA MAHKUM ETTİ"

Gıda fiyatlarının sadece bir yıl içerisinde iki katına çıktığı bir ortamda vatandaşın protein odaklı beslenemediğini ifade eden Ümit Özdağ, "Türk halkı bir tercih olarak değil, Saray ekonomisinin dayattığı bir mecburiyet ile makarnaya mahkum kaldı" ifadelerini kullandı. Özdağ, alım gücünün düşmesinin halkı en ucuz ve doyurucu karbonhidrat kaynağına yönelttiğine dikkat çekti.

"TÜRKİYE YÜZYILI DEĞİL, MAKARNA YÜZYILI"

İktidarın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna ironik bir gönderme yapan Zafer Partisi lideri, eleştirilerini şu sözlerle noktaladı: "Fiyatların tek yılda ikiye katlandığı bir tabloda; ‘Büyük Türkiye’ vaadi elbette gerçekçi değil. AKP'nin Türk Milleti'ne layık gördüğü Türkiye Yüzyılı değil, 'Makarna Yüzyılı'dır."