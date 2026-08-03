Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Başyiğit'i kadrosuna kattığını açıkladı.

KULÜPTEN "HOŞ GELDİN" MESAJI

Bursaspor'un yaptığı açıklamada, genç futbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ailemize hoş geldin Emirhan Başyiğit."

YENİ SEZONDA BURSASPOR FORMASI GİYECEK

Savunma hattına yapılan bu takviyeyle kadrosunu güçlendiren Bursaspor, Emirhan Başyiğit'i yeni sezonda takımın önemli alternatiflerinden biri olarak değerlendirmeyi hedefliyor.

21 yaşındaki futbolcu, 2026-2027 sezonunda yeşil-beyazlı formayla mücadele edecek.