Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Başyiğit'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Bursaspor'dan savunmaya genç takviye: Emirhan Başyiğit imzayı attı - Resim : 1

KULÜPTEN "HOŞ GELDİN" MESAJI

Bursaspor'un yaptığı açıklamada, genç futbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ailemize hoş geldin Emirhan Başyiğit."

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YENİ SEZONDA BURSASPOR FORMASI GİYECEK

Savunma hattına yapılan bu takviyeyle kadrosunu güçlendiren Bursaspor, Emirhan Başyiğit'i yeni sezonda takımın önemli alternatiflerinden biri olarak değerlendirmeyi hedefliyor.

21 yaşındaki futbolcu, 2026-2027 sezonunda yeşil-beyazlı formayla mücadele edecek.