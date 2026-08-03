Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mavi-beyazlı kulüp, Azerbaycanlı orta saha oyuncusu Nariman Akhundzada ile prensip anlaşmasına vardığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtilirken, transfer sürecinin resmi imzaya kaldığı ifade edildi.
RESMİ SÖZLEŞME SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN İMZALANACAK
Erzurumspor FK'nın açıklamasında, Nariman Akhundzada'nın Erzurum'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçirileceği bildirildi.
Sağlık kontrollerinin sorunsuz şekilde tamamlanmasının ardından genç orta saha oyuncusuyla resmi sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.
Kulüp açıklamasında, "Akhundzada'nın Erzurum'a gelişinin ardından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri sonrasında kendisiyle resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.
YENİ SEZONUN KADRO PLANLAMASI SÜRÜYOR
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Erzurumspor FK, Nariman Akhundzada transferiyle orta saha rotasyonuna önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.
22 yaşındaki Azerbaycanlı futbolcunun kısa süre içerisinde Erzurum'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.