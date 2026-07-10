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Kaynak: DHA

1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, orta saha oyuncusu Hakkı Türker ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, ayrılığı resmi iletişim kanalları ve sanal medya hesaplarından duyurdu. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten Hakkı Türker'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz" denildi.