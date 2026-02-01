Bursa’nın Yıldırım ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği bir otomobil kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç, dikkat çeken bir yöntemle yakalandı.

Olay, Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde yaşandı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilden şüphelenerek “dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalamaca başladı.

Takip sırasında ekipler, 11 Eylül Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda sıra dışı bir müdahaleye başvurdu. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği’nde görevli bir polis memuru, istasyondan aldığı pompacı kıyafetiyle kaçan aracın önünü keserek otomobili durdurdu. Destek ekiplerinin de müdahalesiyle araç kontrol altına alındı.

1 adet el bombası ele geçirildi

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, el bombasını güvenli şekilde teslim aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.