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Kaynak: İHA

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Kozlu Müessese Müdürlüğü’ndeki maden ocağında meydana geldi. Yerin yaklaşık 400 metre altında çalışırken tıkanan siloyu temizlemek için içeri giren Ufuk Demir, ayağının boşluğa gelmesi sonucu siloya düştü. Üzerine kömür parçaları gelen işçi, çalışma arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Demir, yoğun bakım ünitesine alındı.

Kaza haberini alan Demir’in mesai arkadaşları ve ailesi acil servise geldi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz da hastaneye gelerek Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır’dan bilgi aldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi önünde işçinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Demir’in siloya düştükten sonra bir süre nefessiz kaldığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Arkadaşları da anında kurtarmışlar. Bir süre nefessiz kalmış. Orada hemen tıbbi müdahale yapılmış, hemen ekip arkadaşları çıkarmış. Maalesef soluksuz kalınca kalbi durmuş. Tekrar çalıştırıldı, hayata döndürüldü. Şu anda durumu stabil" dedi.

İşçinin yoğun bakıma alındığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Az önce aile de kendisini gördü, ziyaret etti. Şu anda yaşam destek ünitesine bağlı. Tedavisi, takibi devam ediyor. Dua ediyoruz, büyük geçmiş olsun. Tek bir kardeşimiz kazaya maruz kaldı" diye konuştu.