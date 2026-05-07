Siyaset dünyası, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın beklenmedik hamlesiyle sarsıldı. Uzun süredir parti içi tartışmaların odağında yer alan Köksal, sessizliğini bozarak hem istifasını hem de yeni adresini ilan etti. Milletvekilliği görevini bırakarak yerel yönetimde hizmet bayrağını devralan Köksal’ın, "CHP beni çok yordu" sözleri, ana muhalefet partisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kararının arkasında herhangi bir dış etken olmadığını vurgulayan Köksal, sadece "hizmet odaklı" bir yol haritası çizdiğini belirtti.

Salı günü AK Parti rozetini takmaya hazırlanan Burcu Köksal, sürece dair şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreçte çok fazla konuşmak istemiyorum. Bütün Türkiye her şeyi öğrendi. İki tarafla mücadele etmek için seçilmedim. Milletvekilliği görevimi bıraktım, belediye başkanı oldum. Ama CHP ile mücadeleden yoruldum. Hizmet etmek istedim. Memleketime hizmet etmek içindir çabam ama CHP beni çok yordu.”

Gazeteci Barış Yarkadaş ise kaynaklarından aldığı bilgiye göre Burcu Köksal'ın AK Partiye geçişini doğruladığını açıkladı. Yarkadaş, Köksal'ın Salı günü Ak Parti'ye katılacağını, bu kararının arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı olmadığını belirtirken, hakkında da herhangi bir soruşturma bulunmadığı mesajını verdiğini belirtti.