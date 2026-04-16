Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde oyuncu Burak Deniz, oyuncu Serra Pirinç ve Enes Güler'den alınan örneklerde esrar ve kokain, şarkıcı Utku Ünsal'da da esrar, şarkıcı Simge Sağın'da ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Jandarma Narkotik Timleri ekibi 9 Nisan sabah saatlerinde oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), Somer Sivrioğlu, Ogün Alibaş ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı vermişti.

5 İSME ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan ünlü isimleri Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örnekleri alındı.

Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel Öztürk ve Ender Eroğlu (Norm Ender) serbest bırakılmıştı.

Oyuncu Burak Deniz, Elif Büşra Pekin, şarkıcı Emir Can İğrek, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.