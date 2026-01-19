İzmir Yeşildere Caddesi'nde bir ambulansa, 98 km hızla gittiği gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Ceza sağlık personeline ödettirildi. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol duruma tepki göstersi.

Doğruyol, açıklamasında ambulanslara ceza yazılmaması gerektiğini söylerken cezanın sağlık personeline ödettirilmeye çalışılmasını da "Doğru bir yöntem değil" diyerek eleştirdi.

Doğruyol'un açıklaması şöyle:

"AMBULANSLARA TRAFİK CEZASI YAZILMAMALI"

Ambulansa trafik cezası. Acil vakalara müdahale eden ambulanslara trafik cezası yazmak, vatandaşı cezalandırmaktır. 112 Ambulanslarının içerisinde hasta olmasa bile, o ambulans hizmet verdiği bölgeye ulaşmaya çalışmaktadır. Ambulansta hasta olmadığında, ambulansın yavaş hareketlerle istasyonuna gitmesi, o bölgede ambulans ihtiyacı olan bir vatandaşa daha geç ulaşmasına, belki de, vatandaşın ölümüne sebep olacaktır. Bundan dolayıdır ki, çok anormal bir durum yok ise ambulanslara trafik cezası yazılmamalıdır.

"İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YAPTIĞI YANLIİTIR"

İzmir’de Yeşildere Caddesinde 98 km hızla ambulansa ceza yazılması ve yazılan cezanın çalışan sağlık personeline ödettirilmeye çalışılması doğru bir yaklaşım değildir. Ambulansa 98 km hızla ceza yazılması doğru olmadığı gibi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından cezanın personele ödettirilmesi de doğru değildir. Bir taraftan ambulansa yol vermeyenlere ceza yazılırken, bir taraftan da ambulanslara ceza yazılması doğru bir yöntem değildir. Sağlık personelinin çalışma şevkini kırmayalım."