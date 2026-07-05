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Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. Hastane odasında çekilen fotoğrafını paylaşan Ersoy, operasyonun ardından elde ettiği sonuçtan memnun olduğunu ifade etti.

74 yaşındaki sanatçı, bugüne kadar estetik uygulamalara mesafeli yaklaştığını belirterek, uzun yıllardır en basit estetik işlemlerden biri olan botoksu dahi yaptırmadığını dile getirdi.

"DOKTORUMA KENDİMİ EMANET ETTİM"

Paylaşımında yaş almanın hayatın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek. Yıllardır estetik denildiğinde bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim. Aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum."

Sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçilerinden geçmiş olsun ve beğeni mesajları geldi.