Gazeteci-yazar Müyesser Yıldız, "İmralı Kraliçesi de 'Bahçeli’nin Yüzde 100 Dönüştüğünü' Düşünüyor" başlıklı yazısında eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı ve İmralı Heyeti'nin üyesi Pervin Buldan'ın açıklamalarına ilişkin çarpıcı notlara yer verdi.

MHP VE AK PARTİ’NİN DEĞİŞİMİ

Buldan, MHP’nin özellikle Genel Başkan Devlet Bahçeli önderliğinde tamamen değişim ve dönüşüm geçirdiğini belirtirken, AK Parti için değişimin daha sınırlı olduğunu söyledi.

“MHP’nin yüzde 100 değişip dönüştüğünü düşünüyoruz. AKP’nin ise yüzde 50 bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu görüyorum” dedi.

KAPALI GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Buldan, sürecin bazı kısımlarının basına yansımayan kapalı görüşmelerde yürütüldüğünü ve tüm detayların kamuya açık yapılmasının doğru olmayacağını vurguladı.

Buldan, “Bazı şeylerin mahrem kalması sürecin selameti açısından önemli. Çok açık yaptığınız zaman herkes bir yere çekebiliyor. O yüzden bazen kapalı görüşmeler daha iyi oluyor” ifadelerini kullandı.

AÇILIM YASALARININ TBMM’YE SUNULMASI

Buldan, sürecin ilerleyişine dair de değerlendirmelerde bulundu.

Açılım yasalarının İmralı-Kandil hattında hazırlandıktan sonra Meclis’e sunulacağının netleştiğini belirten Buldan, sürecin herhangi bir pazarlığa bağlı olmadığını söyledi.