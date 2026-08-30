Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Melih Gökçek hakkındaki iddialara tv100 ekranlarında yanıt verdi.

“BENİM ALNIM AK, YARGI GELSİN, BENDEN HESAP SORSUN”

Eski ABB Başkanı Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek’in ticari faaliyetleri üzerinden kendisinin hedef alındığını savundu.

Gökçek, “Oğlumun yapmış olduğu bir ticareti benim üzerimden hesap sormaya kalkıyorlar. Oğlum da meşru yollardan bir ticaret yapmıştır. Bunun benimle ne ilgisi var?” ifadelerini kullandı. Hakkındaki iddiaları reddeden Gökçek, “Benim alnım ak. Yargı gelsin, benden hesap sorsun.” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Melih Gökçek, hakkındaki iddialar ve başlatılan soruşturmayla ilgili Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a açıklamalarda bulundu. Sinan Burhan ise Gökçek’in açıklamalarını tv100 ekranlarında kamuoyuyla paylaştı.

“GİZLİ VE SAKLI HİÇBİR ŞEY YOK”

Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek’in 2023 yılında Almanya’da bir şirket kurduğunu ve Almanya vatandaşlığına başvurduğunu belirtti.

Almanya’da gerçekleştirilen gayrimenkul alımlarının da bu süreçte yapıldığını ifade eden Gökçek, önce iki daire satın aldıklarını, daha sonra ise gündeme gelen binanın satın alınması için girişimde bulunduklarını söyledi.

Söz konusu binanın peyderpey satın alındığını belirten Gökçek, gayrimenkul alımlarının finansmanının ise aileye ait ev ve araçların satılmasıyla karşılandığını ifade etti.

Tüm ödemelerin banka kanalıyla yapıldığını vurgulayan Gökçek, “Ev ve arabalarını satarak aldılar. Bütün ödemeler bankadan yapıldı. Gizli ve saklı hiçbir şey yok” dedi.

“OĞLUM MEŞRU YOLLARDAN TİCARET YAPMIŞTIR”

Hakkındaki iddiaların oğlu Ahmet Gökçek’in ticari faaliyetleri üzerinden kendisine yöneltildiğini savunan Melih Gökçek, oğlunun Almanya’da yasal ve meşru şekilde ticaret yaptığını ifade etti.

Gökçek, “Oğlumun yapmış olduğu bir ticareti benim üzerimden hesap sormaya kalkıyorlar. Oğlum da meşru yollardan bir ticaret yapmıştır. Bunun benimle ne ilgisi var?” ifadelerini kullandı.

AVM İDDİALARINA YANIT VERDİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaklaşık 8 milyon euro değerinde olduğu iddia edilen AVM’ye ilişkin gündeme gelen iddialara da açıklık getirdi.

Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek’in söz konusu AVM’yi satın almak istediğini ancak gerekli finansmanın sağlanamaması nedeniyle satın alma işleminin tamamlanamadığını belirtti. Satın alma sürecinde bir miktar peşinat ödediklerini ifade eden Gökçek, işlemin gerçekleşmemesi üzerine yaklaşık 300 bin euroluk teminatın yandığını söyledi.

Lüksemburg’da bulunduğu belirtilen AVM hakkındaki iddialara da değinen Gökçek, Ahmet Gökçek’in bir arkadaşıyla birlikte AVM’yi ziyaret ettiğini anlattı. Gökçek, AVM yetkililerinin kendilerine Türkiye’de geniş bir çevreye sahip olduklarını belirterek, AVM’nin Türkiye’de satışına aracılık etmelerini teklif ettiğini söyledi. Kendilerinin ise herhangi bir taahhütte bulunmadan görüşmenin ardından oradan ayrıldıklarını ifade etti.

“YURT DIŞINDA MAL VARLIĞIM YOK”

Melih Gökçek, hakkında gündeme getirilen tüm iddiaları reddederken, yurt dışında kendisine ait herhangi bir mal varlığı veya mülk bulunmadığını savundu.

Gökçek, “Benim alnım ak. Yargı gelsin, benden hesap sorsun. Ben kimseyi suçlamıyorum. Benim yurt dışında bir kuruşluk mal varlığım ve mülküm yok. Bunların hepsi iftira” diyerek hakkındaki iddialara tepki gösterdi. Gökçek, iddiaların yargı tarafından araştırılmasından herhangi bir çekincesinin bulunmadığını da dile getirdi.

“FETÖ’NÜN ÖLÜM LİSTESİNDEYDİM”

Melih Gökçek, açıklamalarında Mansur Yavaş ve ekibinin kendi dönemlerine ilişkin ortaya atılan yolsuzluk iddialarının hesabını veremediğini ve bu nedenle sürekli kendisini hedef aldıklarını da öne sürdü.

Gökçek, “FETÖ’nün ölüm listesinde olan 4 kişiden biriyim.” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerinin bir mazeret olmadığını belirten Gökçek, “Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum, bir gerçekliktir. Son yıllarda FETÖ ile mücadele ettim, CHP zihniyeti ile mücadele ettim. Mansur Yavaş‘ın yolsuzluklarını ortaya koydum. Herkes sessiz kalırken ben kendimi ortaya koydum pişman değilim bu yanlışları yarın da olsa üzerine giderim yargıya güveniyorum.” şeklinde konuştu.