İrem Derici ile Melih Kunukçu çifti Zeytinburnu'ndaki bir otelin restoranında düzenlenen törenle nişanlandı.

Nişan öncesi muhabirlerle bir araya gelen çift, duygularını paylaştı.

'ÇOK İSTEYEREK YAPILAN BİR ERTELEME OLMADI'

Derici duygularını, "Kalbim benden öte, benden ziyade atıyor" sözleriyle dile getirdi.

Nişanın ertelenmesine de değinen Derici, "Çok isteyerek yapılan bir erteleme olmadı. Sabah 6'da şafak operasyonuyla… Almadılar bugün, Allah'ıma bin şükürler olsun" dedi.

'BÖYLESİ HAYIRLIYMIŞ'

Nişanlısı Melih Kunukçu ise "Nişan ertelendi ama demek ki böylesi hayırlıymış" değerlendirmesinde bulundu.