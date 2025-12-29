Kadın cinayetinin adresi bu kez Kütahya. Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan evde yaşandı. İddiaya göre, arkadaş oldukları öğrenilen S.K. (27) adlı kadın ile Dilruba I. (31) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DİLRUBA HAYATINI KAYBETTİ

S.K., eline aldığı bıçakla Dilruba I.'a saldırdı. Dilruba I., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen ekipler tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Dilruba I., hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken kavganın "kıskançlık" sebebiyle çıktığı iddia ediliyor.