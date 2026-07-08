Mayoyla sokakta dolaşan yandı... Cezası 10 bin TL

Varenna Belediye Başkanı Mauro Manzoni, "Varenna harika bir köy ve her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Ancak, sakinlerimizin yaşam kalitesi kitlesel turizmin kurbanı olamaz" dedi.