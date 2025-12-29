Zehir tacirleri uyuşturucu madde taşıma işlemlerinde akıl almaz yöntemler deniyor. Geçtiğimiz günlerde koyunların midesine uyuşturucu yerleştiren tacirler bu sefer uyuşturucuyu midelerinde taşımaya başladılar.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda İran uyruklu şahıs yakalandı.
Sağlık kontrollerine gönderilen İranlı şahsın uyuşturucu taşıma yöntemi akıllara durgunluk verdi. Yapılan kontrollerde şahsın 1 kilodan fazla metamfetamini 135 parça halinde mide ve bağırsaklarında gizlediği ortaya çıktı.
Gözaltına alınan A.S.Z. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.