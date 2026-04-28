ŞAFAK VAKTİ 28 KENTTE DÜĞMEYE BASILDI

Alman polisi, son yılların en geniş kapsamlı operasyonlarından birine imza atarak "Hells Angels" (Cehennem Melekleri) motosiklet çetesini hedef aldı. Yerel saatle 04.00’te başlayan operasyonlarda; Leverkusen, Köln, Dortmund ve Düsseldorf gibi kritik noktaların da dahil olduğu 28 farklı şehirde belirlenen adreslere baskın yapıldı.

BİN 200 POLİSLE "CEHENNEM MELEKLERİ"NE DARBE

Yaklaşık 1200 emniyet mensubunun görev aldığı dev harekata özel harekat birimleri de destek verdi. Operasyonun odağında, ülkede dernek statüsünde faaliyet gösteren çete üyelerinin; suç örgütü kurma, örgüte üyelik ve organize gasp faaliyetleri yer alıyor.

BÖLGENİN EN BÜYÜK SUÇ ŞEBEKESİ

Hells Angels, rakip çete "Bandidos"tan ayrılanların da katılımıyla özellikle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde devasa bir yapıya dönüştü. Resmi verilere göre çete, sadece bu eyalette 29 şubeye ve yaklaşık 500’e yakın üyeye sahip.

YASAKLAR VE GÖZALTILAR KAPIDA

Daha önce Leverkusen şubesi yasaklanan ve başkanı gözaltına alınan örgütün, son operasyonlarla birlikte faaliyet alanının tamamen daraltılması hedefleniyor. Örgüt lideri Coşkun Necati Arabacı 5 Ekim’de 2025’te Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği anda gözaltına alınmıştı. Arabacı 8 Ekim 2025’te tutuklanmıştı.