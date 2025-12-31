31 Aralık 2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için büyük ikramiye heyecanı dorukta.

Piyangoda rekor seviyedeki 800 milyon TL'lik büyük ikramiye, tamamı dağıtım garantili olarak sahiplerini bulmaya hazırlanıyor.

Piyango bileti görselinde yer alan bilgilere göre, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Toplam ikramiye havuzu ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL seviyesinde bulunuyor.

"REKOR BÜYÜK İKRAMİYE"

Çekilişin 31 Aralık tarihinde yapılacağı vurgulanırken, bilet görselinde İstanbul'un simge yapıları da yer alıyor.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçlar resmi kaynaklardan açıklanacak.