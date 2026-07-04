Üstün zekalı insanları genellikle hatasız, tamamen mantıklı ve kusursuz profiller olarak algılarız. Ancak yüksek bilişsel performansa sahip bireylerin, dışarıdan bakanlara anlamsız gelen ve etrafındakileri bazen çileden çıkaran kendilerine has huyları bulunur.
Bu 2 garip alışkanlık herkesi çileden çıkartıyor: Meğer yüksek zeka belirtisiymiş
Çevrenizdekileri çileden çıkaran o 'takıntılı' ve 'kararsız' halleriniz, aslında üstün bir zekanın ayak izleri olabilir.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, çoğu insanın "takıntı" ya da "kararsızlık" diyerek geçiştirdiği bu zararsız günlük refleksler, aslında yüksek kapasiteli bir beyne sahip olunduğunun kanıtıdır. Psikolog Mark Travers, Psychology Today dergisinde kaleme aldığı analizde, zeki insanlar arasında çok sık rastlanan fakat toplum tarafından sürekli yanlış yorumlanan 2 temel davranışı inceliyor:
GÜNLER ÖNCE KAPANMIŞ MEVZULARI AÇMAK
Çevrenizde, herkesin çoktan unuttuğu günler önceki bir tartışmayı veya sohbeti durup dururken yeniden gündeme getiren birileri mutlaka vardır. Bu kişilerin zihni; mantıklarına yatmayan küçük bir detay, netleşmemiş bir fikir ayrılığı ya da yarım kalmış bir çözüm yüzünden o noktada takılı kalmıştır.
Bilişsel İhtiyaç (Need for Cognition): Psikolog Mark Travers, bu durumu 1950'li yıllarda Amerikalı psikolog Arthur Cohen tarafından tanımlanan bu kavramla açıklıyor. Bilişsel ihtiyaç; zihinsel çaba harcamaktan keyif alma ve bunu arzulama eğilimidir. Bu yapıdaki insanlar, bir konuyu tam olarak kavrayamadıklarında ciddi bir zihinsel huzursuzluk yaşarlar.
6 Kasım 2025'te Journal of Intelligence dergisinde yayımlanan kapsamlı bir Alman meta-analizi, yüksek zeka ile "bir problem tamamen çözülene dek derinlemesine düşünme ihtiyacı" arasındaki güçlü bağı doğruluyor.
Mark Travers'ın konuyla ilgili tespiti şöyle:
"Bu bireylerin hissettiği rahatsızlık ne yersiz bir kuruntu ne de nevrotik bir durumdur. Bu sadece, zihinlerinin henüz süreci tamamlamadığını gösteren doğal bir bilişsel işleyiştir. İnsanların büyük kısmı yüzeysel bir açıklamayla tatmin olabilirken, yüksek zekalılar bunu yapamaz. Bu durum bilinçli bir tercih değil, beyinlerinin çalışma biçimidir."
ÖNEMSİZ TERCİHLER KARŞISINDA ZİHİNSEL FELÇ YAŞAMAK
Zeki insanların her şeyin en doğrusunu bulma ve problemleri çözme arzusu, bazen günlük hayatın çok basit anlarında trajikomik bir kilitlenmeye yol açar.
Üstün zekalı kişiler, hayati hiçbir riski olmayan sıradan seçimlerde bile rahatsız edici derecede uzun süre kararsız kalabilirler.