Bu 2 garip alışkanlık herkesi çileden çıkartıyor: Meğer yüksek zeka belirtisiymiş

GÜNLER ÖNCE KAPANMIŞ MEVZULARI AÇMAK

Çevrenizde, herkesin çoktan unuttuğu günler önceki bir tartışmayı veya sohbeti durup dururken yeniden gündeme getiren birileri mutlaka vardır. Bu kişilerin zihni; mantıklarına yatmayan küçük bir detay, netleşmemiş bir fikir ayrılığı ya da yarım kalmış bir çözüm yüzünden o noktada takılı kalmıştır.

Bilişsel İhtiyaç (Need for Cognition): Psikolog Mark Travers, bu durumu 1950'li yıllarda Amerikalı psikolog Arthur Cohen tarafından tanımlanan bu kavramla açıklıyor. Bilişsel ihtiyaç; zihinsel çaba harcamaktan keyif alma ve bunu arzulama eğilimidir. Bu yapıdaki insanlar, bir konuyu tam olarak kavrayamadıklarında ciddi bir zihinsel huzursuzluk yaşarlar.