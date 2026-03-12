Aksiyon ve dram unsurlarını bir araya getiren Yeraltı, Türkiye’nin suç dünyasında geçen karanlık hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor.

Dizinin merkezinde ise ailesinin intikamını aldıktan sonra hapse giren ve özgürlüğüne kavuştuğunda kendisini çok daha büyük bir hesaplaşmanın ortasında bulan Haydar Ali’nin hikâyesi yer alıyor.

Her bölümde güç dengelerinin yeniden şekillendiği dizide, son bölümde yaşanan gelişmeler olayların seyrini tamamen değiştirecek yeni bir dönemin sinyalini verdi.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Son bölümde yeraltı dünyasındaki güç dengeleri ciddi şekilde sarsıldı.

Bozo’nun gözaltına alınması, suç örgütleri arasında liderlik tartışmalarını alevlendirdi. Oluşan boşlukta Merdan kendi planlarını devreye sokarken, Haydar Ali ise kontrolü ele geçirmek için harekete geçti.

Bozo’nun gönderdiği gizli mesaj ise ortalığı daha da karıştırdı. Mesajda örgüt içinden dört kişinin ihanet ettiği iddia edilince, grubun içindeki güven tamamen sarsıldı.

Öte yandan ortaya çıkan uluslararası bağlantılar ve karanlık şirket ağı, yürütülen savaşın yalnızca İstanbul’la sınırlı olmadığını ortaya koydu. Bu gelişmeler, Haydar Ali’nin hem dostlarını hem de düşmanlarını yeniden değerlendirmesine neden oldu.

DİZİNİN KONUSU

Yeraltı, ailesinin katillerinden intikam aldıktan sonra cezaevine giren Haydar Ali’nin hikâyesini konu alıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye’nin en tehlikeli kartelleri ve suç örgütleriyle karşı karşıya kalan Haydar Ali, hem geçmişinin gölgeleriyle hem de yeraltı dünyasının acımasız kurallarıyla mücadele etmek zorunda kalır.