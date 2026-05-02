Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dün İstiklal Mahallesi'nde takibe aldıkları bir grubun boş bir binayı merkez olarak kullandığını tespit etti. Bir süre binada bekleyen şüphelileri izleyen polisler, şüpheliler dışarı çıktıklarında baskın yaparak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan E.C. ve Ç.C.'nin üzerlerinde yapılan aramalarda 15,34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunda E.C.'nin uyuşturucuyu Ç.C.'den aldığı, Ç.C.'nin ise maddeleri H.A. isimli kişiden toplu halde temin ettiği belirlendi. Operasyonu genişleten ekipler, H.A.'yı da gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve kullandıkları boş binada yapılan aramalarda; 2 uyuşturucu hap, fişek, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir miktar nakit para ve cep telefonu ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılan E.C., serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ç.C. ve H.A. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.