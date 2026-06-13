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Borsa İstanbul’da Temettü Haftası: 15-20 Haziran'da Hangi Şirketler Kâr Payı Dağıtacak?

Borsa İstanbul (BİST) yatırımcıları için haziran ayının ortası temettü ödemeleri açısından oldukça bereketli geçecek. 15-20 Haziran haftasında, perakendeden teknolojiye kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren toplam 7 şirket, hissedarlarına nakit kâr payı ödemesi gerçekleştirecek.

Bulls Girişim Sermayesi (#BULGS)

Şirket, hisse başına brüt ve net 0,1865671 TL olarak belirlediği kâr payını iki eşit taksitte dağıtacak. Net 0,0932835 TL tutarındaki ilk taksit için hak kullanım tarihi 15 Haziran, nakit ödemelerin hesaplara geçeceği tarih ise 17 Haziran olarak belirlendi.

Logo Yazılım (#LOGO)

Yazılım sektörünün güçlü temsilcisi, pay başına brüt 5,2631578 TL, net 4,4736841 TL temettü dağıtımı yapacak. Yatırımcılar 15 Haziran itibarıyla kâr payına hak kazanırken, nakit ödemeler 17 Haziran'da gerçekleşecek.

Ağaoğlu Avrasya GYO (#AAGYO)

Gayrimenkul şirketi, hissedarlarına pay başına net ve brüt 0,4279600 TL nakit kâr payı ödemesi yapacak. Hak kullanım tarihi 17 Haziran olan temettünün hesaplara yansıma tarihi ise 19 Haziran.

BİM Birleşik Marketler (#BIMAS)

Perakende devi, hisse başına toplamda brüt 7,00 TL, net 5,95 TL olan temettü ödemesini üç takside böldü. Net 1,70 TL'lik ilk taksit için hak kullanım tarihi 17 Haziran, ödeme tarihi ise 19 Haziran olarak açıklandı.

Başkent Doğalgaz (#BASGZ)

Enerji sektöründen Başkent Doğalgaz, pay başına brüt 2,00 TL, net 1,70 TL temettü vereceğini duyurdu. Hissedarlar kâr payı hakkını 18 Haziran'da elde edecek, nakit ödemeler ise 22 Haziran'da yatırımcıların hesaplarına geçecek.

Empa Elektronik (#EMPAE)

Şirket, hisse başına brüt 0,10 TL, net 0,085 TL tutarında mütevazı bir kâr payı ödemesi gerçekleştirecek. Hak kullanım tarihi 18 Haziran olan temettünün nakit ödemesi 22 Haziran'da yapılacak.

Ülker Bisküvi (#ULKER)

Gıda sektörünün öncü markası Ülker, pay başına brüt 5,7328416 TL, net 4,8729153 TL nakit kâr payı dağıtacak. Temettü için hak kullanım tarihi 19 Haziran, ödemelerin hesaplara yansıyacağı tarih ise 23 Haziran olarak planlandı.