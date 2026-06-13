13 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları: Zihniniz yerinde durmayacak

YENGEÇ

Zihinsel bir temizlik yapmak ve yalnız kalmak bugün size çok daha cazip gelebilir. Arkadan dönen işler veya gizli kalmış konular önünüze düşebilir. Olayları dışarıdan bir gözle izlemek, strateji geliştirmek için bu sakinliği fırsata çevirin.