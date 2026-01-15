Özümerzifon, ana malzemesi olan balık ağlarını, kendi deyimiyle “ağlıboya” tekniğiyle üç boyutlu yüzeylere ve yumuşak heykellere dönüştürüyor. Çevre duyarlılığı, geri dönüşüm ve iklim krizi gibi güncel meseleleri sanat aracılığıyla gündeme taşıyan sergi, 14 Şubat 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışında konuşan sanatçı, yaklaşık 15 yıl önce Boğaz’da yaptığı bir yürüyüş sırasında karşılaştığı balık ağlarının renkleri ve dokularından etkilendiğini belirterek, “Suların altında uzun süre kalmış bu ağlar, güçlü bir yaşanmışlık hissi taşıyordu. Balıkçılardan toplamaya başladığım bu malzeme, beni yağlıboyaya ara vererek bambaşka bir sanatsal yolculuğa çıkardı. Zamanla balık ağları yeni formlar kazandı ve çevre sorunlarından deniz canlılarının yok oluşuna, balıkçılığın zorluklarından geri dönüşüme kadar pek çok hikâyeyi anlatır hale geldi. Çalışmalarımın DenizBank çatısı altında sergilenmesi benim için çok değerli,” ifadelerini kullandı.