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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik operasyon, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ve İngiltere'ye uzanan bir skandalı gündeme taşıdı.

İddiaya göre, Danimarkalı donör tercih eden İngiliz bir çift, çocuklarının fiziksel özelliklerinden şüphelenerek yaptırdıkları DNA testiyle gerçeği öğrendi. Soruşturma kapsamında, benzer yöntemlerle tedavi gören ailelerden dünyaya gelen 30 çocuğun biyolojik kökeninin Türk olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hacer T. liderliğinde faaliyet gösterdiği iddia edilen ve kadınlardan temin edilen üreme hücrelerinin yasa dışı satışını konu alan soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmanın, KKTC üzerinden yabancı ailelere ulaştırıldığı belirtilen yumurtalarla ilgili ciddi iddiaları da kapsadığı bildirildi.

BİNLERCE STERLİN ÖDEDİLER

İddiaya İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Rachel isimli kadın çocuk sahibi olamadıkları için KKTC'deki bir tüp bebek merkezine başvurdu. Başvurdukları merkeze binlerce sterlin ödeyen çift, kendilerine sunulan donör seçeneklerini değerlendirirken yalnızca tıbbi geçmiş ve eğitim bilgileriyle yetinmedi. Zekâ düzeyi gibi özelliklerin yanı sıra saç ve göz rengi gibi fiziksel ayrıntıları da dikkate aldı. Aile, doğacak çocuklarının Danimarka kökenli bir donörden dünyaya gelmesini istedi.

İddiaya göre kendilerine gösterilen katalogdaki özelliklere göre seçim yapan çift, tedavi sürecinin ardından bebek sahibi oldu. Ancak doğumdan sonra başlayan şüpheler, ilerleyen dönemde büyük bir krize dönüştü.

Jonah isimli çocuk büyüdükçe ailesi, fiziksel özelliklerinin tercih ettikleri donör profiliyle uyuşmadığını düşünmeye başladı. Bunun üzerine DNA testi yaptıran anne, sonuçlarla birlikte donörün kökeni konusunda ciddi soru işaretleriyle karşı karşıya kaldı.

İddiaya göre test sonuçları, çocukta Danimarkalı donör kullanıldığı yönündeki beyanlarla uyuşmuyordu. Bunun üzerine aile, kendilerine sunulan yumurta hücrelerinin gerçekten belirtilen kaynaktan temin edilip edilmediğini araştırmaya başladı.

Çiftin başvurduğu Danimarka merkezli Cryos International'ın kayıtları üzerinden yapılan sorgulamada da dikkat çekici bir yanıt aldığı öne sürüldü.

30 ÇOCUĞUN BİYOLOJİK KÖKENİ TÜRK ÇIKTI

Dünyanın büyük donör bankalarından Cryos International'ın, ilgili KKTC merkezine daha önce yumurta hücresi teslimatı yapılmadığını bildirdiği iddia edildi. Bu yanıtın ardından, aileye sunulan donör bilgilerinin doğruluğu ve üreme hücrelerinin gerçek kaynağı tartışma konusu oldu.

Soruşturmaya yansıyan iddialara göre, Türkiye'deki kadınlardan yasa dışı yollarla temin edilen yumurta hücreleri, KKTC'deki merkez üzerinden yabancı ailelere farklı bir donör profiliyle sunulmuş olabilir.

Skandal iddialarının ortaya çıkmasının ardından aynı klinikte tedavi gören başka ailelerin de çocuklarının biyolojik kökenlerini öğrenmek amacıyla DNA testi talep ettiği belirtildi.

Danimarkalı veya İskandinav kökenli donör vaadiyle yüksek ücretler karşılığında sunulan yumurta hücreleriyle ilgili incelemelerde, 30 çocuğun biyolojik kökeninin Türk olduğu belirlendi.