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Kaynak: İHA

Çarho bölgesinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin bitişiğindeki otluk arazide, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükseldi. Kuru otların tutuşmasıyla hızla yayılan yangını gören çevre sakinleri, durumu derhal yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan Ahlat Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin Millet Bahçesi'ne ve etraftaki yerleşim alanlarına sirayet etmesini önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Emniyet ve jandarma personeli de olayın meydana geldiği alanda güvenlik tedbirleri aldı.

Ekiplerin etkili müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın tamamen söndürüldü ve ardından soğutma işlemleri gerçekleştirildi. Olayın çıkış kaynağını tespit edebilmek adına inceleme başlatıldı.