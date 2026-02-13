Iğdır’da 10 Şubat’ta yaşanan bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda, Y.B. (23), yolda yürüyen 16 yaşındaki D.B.’ye aniden saldırdı.

İddiaya göre Y.B., karşıdan iki arkadaşıyla gelen D.B.’ye yaklaşarak bıçakla karnından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kız, ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. D.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Y.B., ifadesinde mağduru tanımadığını belirterek, sabah evden çıkarken “Birini bıçaklamam lazım” dediğini ve yolda karşılaştığı kişiyi rastgele hedef aldığını söyledi.

Şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı anı kamerada

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, iki arkadaşıyla yürüyen D.B.’nin, karşıdan gelen Y.B.’nin saldırısına uğradığı anlar yer aldı. Görüntülerde, saldırganın genç kıza yönelerek bıçakladığı ve çevredekilerin panikle olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.