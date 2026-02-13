Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), geçim sıkıntısı çeken devlet memurlarına yönelik düzenlemeler içeren bir kanun teklifi sunuldu.
Memura iki asgari ücret ikramiye: Teklif sunuldu
Ekonomik kriz ve enflasyon karşısında ezilen kamu çalışanları için kritik bir adım atıldı. Memurlara her yıl Haziran ve Aralık aylarında net asgari ücret tutarında iki ikramiye verilmesi için TBMM’ye yasa teklifi sunuldu.Derleyen: Baran Yalçın
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından düzenlenen teklif, önemli bir kısmı yoksulluk sınırının altında kalan memurlara "tatil ikramiyesi" adı altında ekonomik destek sağlanmasını hedefliyor.
ENFLASYON VE SOSYAL GİDERLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Teklifin gerekçesinde, kamu hizmetlerini devam ettiren memurların yükselen enflasyon ve yaşam maliyetleri altında ezildiğine dikkat çekildi.
Anayasa’nın 50. Maddesinde bulunan "dinlenme hakkı"na dikkat çekilen metinde, bu hakkın kullanılabilmesi için memurların ekonomik olarak desteklenmesinin bir zorunluluk olduğu ifade edildi.
Memurların sosyal refahını yükseltmeyi amaçlayan düzenlemenin, çalışma motivasyonuna da olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.
ÖDEMELER HAZİRAN VE ARALIKTA YAPILACAK
Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin detayları da belli oldu.
657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında görev alan tüm kamu görevlileri bu düzenlemeden faydalanacak.
İkramiye miktarı, ödemenin gerçekleştiği tarihteki net asgari ücret kadar olacak.
Ödemelerden damga vergisi hariç hiçbir vergi veya kesinti gerçekleşmeyecek. Bu miktarlar haczedilemeyecek ve sigorta primine dahil edilmeyecek.
İkramiyeler her senenin Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere iki taksitte ödenecek.
İŞ AKP VE MHP’DE BİTİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygulama esaslarını tespit edeceği bu düzenleme, ilk aşama olarak ilgili Komisyon’a sevk edildi. Milyonlarca memur ve ailesi, artan kira ve gıda fiyatları karşısında bir nebze olsun rahatlama sağlayacak bu teklifin yasallaşması için diğer partiler onaylasa bile AKP ve MHP grubunun destek sunması gerekiyor.