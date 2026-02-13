Memura iki asgari ücret ikramiye: Teklif sunuldu

İŞ AKP VE MHP’DE BİTİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygulama esaslarını tespit edeceği bu düzenleme, ilk aşama olarak ilgili Komisyon’a sevk edildi. Milyonlarca memur ve ailesi, artan kira ve gıda fiyatları karşısında bir nebze olsun rahatlama sağlayacak bu teklifin yasallaşması için diğer partiler onaylasa bile AKP ve MHP grubunun destek sunması gerekiyor.