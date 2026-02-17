Avrupa’nın küçük uydu fırlatma pazarında önemli bir oyuncu olan Orbex, "Prime" adlı küçük fırlatma aracıyla 2026 sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak yaşanan nakit sıkışıklığı, bu iddialı takvimi ve şirketin geleceğini belirsizliğe sürükledi.

Şirketin borçlarını mevcut nakit akışıyla döndürememesi üzerine bağımsız yöneticiler atanması talep edildi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) fırlatma yarışmasında seçilen firmalar arasında yer almasına rağmen, Orbex'e ayrılan 34,9 milyon avroluk destek, rakiplerine kıyasla oldukça sınırlı kaldı.

Orbex'in mali krizi, Birleşik Krallık'ın uzay sektöründeki genel zorlukların sadece görünen bir kısmı. Uzay Ajansı Başkanı Dr. Paul Bate'in görevden ayrılması ve İngiltere'nin ESA bütçesini azaltan tek ülke olması, sektördeki stratejik dönüşümün sancılı geçtiğini gösteriyor.