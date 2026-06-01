Bir günde 35 milyar dolar kazandı: Milyarderler listesi değişti

Yapay zeka sunucularına yönelik küresel talep patlaması, teknoloji devi Dell’in piyasa değerini uçururken, kurucu ve CEO Michael Dell’i de dünya zenginler liginin en üst basamaklarına taşıdı. Şirket hisselerinde yaşanan tarihi ralli sonrası Michael Dell, Meta'nın patronu Mark Zuckerberg’i geride bırakarak dünyanın en zengin altıncı kişisi unvanının yeni sahibi oldu.
Teknoloji devi Dell'in hisseleri yüzde 32,1 oranında arttı, Michael Dell, bir günde 35 milyar dolar kazandı. Bu hisse patlaması Michael Dell'in kişisel servetini yalnızca bir günde 35,8 milyar dolar yukarı taşıyarak 245,9 milyar dolara ulaştırdı.
Cuma günü seans açılışıyla birlikte Dell hisseleri yüzde 32,1 oranında rekor bir sıçrama gerçekleştirdi. Bu hareket, Mart 2024'te kaydedilen yüzde 31,6'lık eski gün içi artış rekorunu da tarihe gömdü.
Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi verilerine göre, bu hisse patlaması Michael Dell’in kişisel servetini yalnızca bir günde 35,8 milyar dolar yukarı taşıyarak 245,9 milyar dolara ulaştırdı.
Bu sıçramayla birlikte servet sıralamasındaki dengeler şu şekilde değişti:
|
İsim
|
Güncel Servet
|
Değişim / Durum
|
Larry Ellison (Oracle)
|
266,4 Milyar $
|
Cuma günü servetini 13,5 milyar dolar artırarak Michael Dell'in hemen önünde yer aldı.
|
Michael Dell (Dell)
|
245,9 Milyar $
|
Tek günde gelen rekor büyüme ile 6. sıraya yerleşti.
|
Mark Zuckerberg (Meta)
|
215,6 Milyar $
|
Michael Dell'in gerisinde kalarak listede alt basamağa geriledi.
Dell’in Perşembe akşamı piyasalar kapandıktan sonra açıkladığı birinci çeyrek finansal sonuçları, analistlerin ve piyasa uzmanlarının tahminlerini kelimenin tam anlamıyla paramparça etti. Şirket adeta "Trump bonusu" etkisi yaratan bir gecelik yüzde 40'lık vadeli yükseliş ivmesini, şu çarpıcı rakamlarla taçlandırdı:
FactSet beklentisi olan 2,96 doları aşarak 4,86 dolar olarak gerçekleşti. 35,7 milyar dolarlık tahminlerin çok üzerine çıkarak 43,8 milyar dolara ulaştı.
Yıllık bazda yüzde 757 gibi astronomik bir büyüme kaydederek 16,1 milyar dolara fırladı.
Şirket ayrıca, çeyrek sonu itibarıyla ellerinde 24,4 milyar dolarlık devasa bir yapay zeka siparişi biriktiğini duyurdu. Bu güçlü rüzgarı arkasına alan Dell yönetimi, şubat ayında 50 milyar dolar olarak ilan ettiği yıl sonu yapay zeka gelir hedefini 60 milyar dolara revize etti. Bu yeni hedef, bir önceki yıla göre %144'lük bir büyümeye işaret ediyor.
Şirket finansal olarak zirveyi görse de operasyonel dönüşüm sürüyor. Yapay zeka entegrasyonu nedeniyle binlerce çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanan Dell'in bu hamlesi, önümüzdeki 5 yıl içinde milyonlarca insanın kariyer rotasını değiştirmek zorunda kalacağı bir iş gücü dönüşümünün de habercisi niteliğinde.
Dell’in ortaya koyduğu bu muazzam performans, daha önce hisseye temkinli yaklaşan Wall Street devlerini de şaşırttı.
Morgan Stanley analistleri cuma günü yayımladıkları bilgi notunda açıkça hata yaptıklarını itiraf ederek şu ifadelere yer verdi:
"Bu konuda yanıldığımızı kabul ediyor ve geri adım atıyoruz. Donanım ve bileşen sektörünü takip ettiğimiz uzun yıllar boyunca, gördüğümüz en etkileyici ve sarsıcı çeyrek dönemlerinden birine tanıklık ettik."