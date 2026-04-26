Kahramanmaraş’ta bir okulda gerçekleşen ve eğitim camiasını derin bir üzüntüye boğan silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile sekiz öğrencisinin hatırasını yaşatmak amacıyla dev bir adım atıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ile Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği kısa adıyla YÜZAG arasında gerçekleştirilen anlamlı iş birliği neticesinde, İstanbul’un oksijen depolarından biri olan Çekmeköy’de özel bir ağaçlandırma alanı oluşturuldu. 1000 fidan 1000 umut projesi kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikte, her bir fidan saldırıda yaşamını yitiren canların anısına toprağa can suyu ile bırakıldı.

ÇEKMEKÖY’DE HÜZÜN VE UMUT BİR ARADA

Çekmeköy sınırları içerisinde yer alan geniş ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte, katılımcılar ellerinde fidanlarla hüzünlü bir kalabalık oluşturdu. Yaşanan bu acı olayın toplumun her kesimini derinden sarstığını ifade edildi. Silahlı saldırıda şehit olan öğretmen Ayla Kara ve henüz hayatının baharındaki sekiz küçük yavruya Allah’tan rahmet dilendi. Fidanların sadece birer ağaç değil, aynı zamanda o çocukların ve öğretmenlerinin koparılan hayallerini temsil ettiğini belirtti. Bu ormanda büyüyecek her bir dalın, onların hatırasını gökyüzüne taşıyacağı vurgulandı.

AİLELERE VE GENÇ EBEVEYNLERE KRİTİK ÇAĞRILAR

Etkinliğin en dikkat çekici noktalarından biri, toplumun temeli olan aile yapısına ve çocuk eğitimine dair yaptığı uyarılar oldu. Çocukların okulda geçirdikleri sınırlı vaktin dışında kalan tüm zamanlarını aile ortamında geçirdiklerini hatırlatan Topuz, ilk eğitimin okuldan önce yuvada başladığının altını çizdi. Genç annelere ve ebeveynlere seslenen Topuz, çocukların her türlü dış tehlikeden korunması gerektiğini ifade ederken, eğitimin yalnızca kitabi bilgilerden ibaret olmadığını, anne, baba, dede ve nineden alınan değerlerin bir çocuğun karakterini şekillendirdiğini söyledi. Daha bilinçli ve duyarlı bir toplumun, bu tür trajedilerin önüne geçebilecek en büyük güç olduğu mesajı verildi.

Konuşmasında günümüzün en büyük sorunlarından biri olan dijitalleşmeye de değinildi. Sosyal medyadaki kontrolsüz akımların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Çocukların bu mecralardaki olumsuz yönlendirmelerden korunması gerektiğini savunan YÜZAG Başkanı, böyle bir acının Türkiye’de bir daha asla yaşanmaması temennisinde bulundu. Toplumsal duyarlılığın artmasıyla şiddetin her türünün önüne geçilebileceğini belirten Topuz, dikilen 1000 fidanın her birinin şiddete karşı dikilmiş birer siper olduğunu ifade etti.

Törenin manevi atmosferi, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gaziosmanpaşa Müftüsü Fazlı Mutlu tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle daha da güçlendi. Okunan duaların ardından, YÜZAG üyeleri, gönüllüler ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hep birlikte fidanları önceden hazırlanan çukurlara yerleştirdi. Çocukların ve öğretmen Ayla Kara’nın isimlerinin anıldığı fidan dikimi sırasında duygusal anlar yaşandı. Projenin sonunda bölgenin yemyeşil bir ormana dönüşmesi ve bu ormanın saldırıda kaybedilenlerin aziz hatırasını ebediyen yaşatması hedefleniyor.