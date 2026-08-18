Bilim insanları şaşkın: Yüzlerce metre derinlikte saklı dünya

Yapılan detaylı incelemelerde, obruğun dibindeki bu saklı cennette 1200'den fazla bitki türünün sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürdüğü tespit edildi. Çin dilinde Cennet Çukuru anlamına gelen ve bu tür yapılara verilen genel adla Tiankeng olarak bilinen dev obruk, kendi içerisinde tamamen bağımsız bir mikroklima ve ekosistem geliştirmiş durumda. Yüzeyden düşen güneş ışığını belirli açılarla alan ve zeminindeki yeraltı nehirleri sayesinde sürekli nemli kalan taban, ağaçların boylarının 40 metreye kadar ulaşmasına imkan tanıyor. Bilim insanları, bu yüksek ağaçların ve zengin bitki örtüsünün bilim dünyası tarafından henüz tanımlanmamış yeni türleri barındırabileceğini vurguluyor.