Çin'de gerçekleştirilen kapsamlı saha araştırmaları sırasında bilim dünyasını heyecanlandıran olağanüstü bir doğa keşfine imza atıldı. Araştırmacılar, yerin tam 662 metre derinliğinde bulunan devasa bir obruğun tabanında, yüzyıllardır el değmeden kalmış adeta gizli bir orman keşfetti. Yüzeyden yüzlerce metre aşağıda yer alan bu sıra dışı ve el değmemiş ekosistemin, çok sayıda endemik bitki ile farklı hayvan türüne ev sahipliği yaptığı belirlendi.
Bilim insanları şaşkın: Yüzlerce metre derinlikte saklı dünya
Çin’de yürütülen jeolojik araştırmalarda, 662 metre derinliğindeki devasa bir obruğun tabanında dış dünyadan izole kalmış, binlerce farklı bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan gizli bir orman keşfedildi.Kaynak: Diğer
Yapılan detaylı incelemelerde, obruğun dibindeki bu saklı cennette 1200'den fazla bitki türünün sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürdüğü tespit edildi. Çin dilinde Cennet Çukuru anlamına gelen ve bu tür yapılara verilen genel adla Tiankeng olarak bilinen dev obruk, kendi içerisinde tamamen bağımsız bir mikroklima ve ekosistem geliştirmiş durumda. Yüzeyden düşen güneş ışığını belirli açılarla alan ve zeminindeki yeraltı nehirleri sayesinde sürekli nemli kalan taban, ağaçların boylarının 40 metreye kadar ulaşmasına imkan tanıyor. Bilim insanları, bu yüksek ağaçların ve zengin bitki örtüsünün bilim dünyası tarafından henüz tanımlanmamış yeni türleri barındırabileceğini vurguluyor.
Jeologlar ve mağara bilimciler, bu tür devasa karstik çukurların çözünebilir kayaçların yeraltı suları tarafından milyonlarca yıl boyunca aşındırılmasıyla oluştuğunu belirtiyor. Tavanın çökmesi sonucu meydana gelen bu dev çukurlar, dış dünyadaki iklim değişikliklerinden, kirlilikten ve insan müdahalesinden tamamen korunmuş doğal sığınaklar yaratıyor. Bölgede yürütülen ve milyonlarca dolar bütçeyle desteklenen bilimsel araştırmalar, bu izole alanların evrimsel süreçleri anlamada hayati bir rol oynadığını gösteriyor. Yerin yüzlerce metre altındaki nemli ve korunaklı ortam, milyonlarca yıllık bitki nesillerinin günümüze kadar bozulmadan ulaşmasını sağlamış durumda.
Yeraltı ormanında tespit edilen 1200'den fazla bitki türü ve zengin fauna yapısı, tıp ve botanik dünyası için devasa bir potansiyel taşıyor. Araştırma ekibi, mağara tabanındaki bu el değmemiş ortamda keşfedilecek yeni bitki özlerinin eczacılık ve tıp alanında devrim niteliğinde gelişmelere kapı aralayabileceğini ifade ediyor. Gelecekte bölgede yapılacak yeni araştırmalar için milyonlarca dolar değerinde ek fon ayrılması planlanırken, uzmanlar bu hassas ekosistemin korunması için ziyaretlerin strictly kontrol altında tutulması gerektiğinin altını çiziyor.