Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bilim insanları geliştirdi, hasadı başladı: Hastalıklara karşı direniyor

Bilim insanları geliştirdi, hasadı başladı: Hastalıklara karşı direniyor

Samsun’da bilim insanlarının uzun süren çalışmaları sonucu hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı kestane çeşitleri geliştirildi. 25 dönümlük araştırma alanında yetiştirilen iri taneli kestanelerde hasat başlarken, yeni çeşitler için çalışmalar da devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Bilim insanları geliştirdi, hasadı başladı: Hastalıklara karşı direniyor - Resim: 1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen uzun süreli çalışmaların sonucu ürün vermeye başladı. Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığıyla öne çıkan kestane çeşitlerinde hasat dönemi başladı.

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Bilim insanları geliştirdi, hasadı başladı: Hastalıklara karşı direniyor - Resim: 2

Ali Nihat Gökyiğit Araştırma Merkezi’ndeki 25 dönümlük alanda Akyüz, Ali Nihat, Betizak ve Marigoule gibi farklı kestane çeşitleri yetiştiriliyor. Hasat edilen ürünler iri taneleri ve lezzetleriyle dikkat çekiyor.

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Bilim insanları geliştirdi, hasadı başladı: Hastalıklara karşı direniyor - Resim: 3

Prof. Dr. Ümit Serdar, bölgede 2010 yılından bu yana araştırmalar yürüttüklerini belirtti. Farklı genetik kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda özellikle kestane kanseri ve kestane galeri güvesine karşı dayanıklı çeşitler geliştirildi.

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Bilim insanları geliştirdi, hasadı başladı: Hastalıklara karşı direniyor - Resim: 4

Çalışmalar mevcut çeşitlerle sınırlı kalmadı. Araştırmacılar yeni kestane çeşitleri üzerinde denemelerini sürdürürken Betizak, Macit 55 ve Ali Nihat gibi çeşitlerin tescil süreçlerinde de önemli aşamalar tamamlandı.

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Bilim insanları geliştirdi, hasadı başladı: Hastalıklara karşı direniyor - Resim: 5

Bu yıl hava şartları nedeniyle kestane hasadı önceki dönemlere göre gecikti. Yaklaşık 10 gün önce başlayan hasatta ilk olarak erkenci Akyüz, Ali Nihat ve Macit 55 çeşitleri olgunluğa ulaştı.

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Bilim insanları geliştirdi, hasadı başladı: Hastalıklara karşı direniyor - Resim: 6

Betizak çeşidinin de hasat olgunluğuna ulaştığını belirten Serdar, önümüzdeki haftalarda Marigoule ve ardından Erfelek çeşidinin toplanacağını açıkladı. Hasat edilen kestaneler üniversitenin girişinde satışa sunuluyor.

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Bilim insanları geliştirdi, hasadı başladı: Hastalıklara karşı direniyor - Resim: 7
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