Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Bilecik İbn-i Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde öğrenciler terör örgütlerince yürütülen propagandalar, bilinçli sosyal medya kullanımı, etkili iletişim ve doğru arkadaş seçimi konularında bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bilinçli bireyler yetiştirerek; güvenli toplum ve güçlü gelecek hedefiyle farkındalık çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." denildi.