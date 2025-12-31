Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Yapılan uyarıda Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarının isimleri kullanılarak camilere halı alınacağı bahanesiyle vatandaşlardan yardım talep edildiğine dair bilgiler alındığı belirtildi.

Vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları, Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Yardımcıları adına yapılan hiçbir talebe itibar edilmemesi istendi.

Yapılan uyarıda, “Son günlerde, Belediye Başkanımızın ve Belediye Başkan Yardımcılarımızın isimleri kullanılarak camilere halı alınacağı bahanesiyle vatandaşlarımızdan yardım talep edildiğine dair bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. Belediyemiz ve yöneticilerimiz adına telefonla ya da farklı yollarla yardım talebinde bulunulması kesinlikle söz konusu değildir. Hemşehrilerimizin bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları, Belediye Başkanımız veya Belediye Başkan Yardımcılarımız adına yapılan hiçbir talebe itibar etmemeleri önemle rica olunur” denildi.