Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Vatandaşların her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetim çalışmalarını aralıksız sürdüren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevreye ve doğaya zarar veren kişiye engel oldu.

Beşiktaş Mahallesi Kaldere mevkisinde daha önce keçi bakıldığı iddia edilen alanda biriktirilen çöp ve atıklar için Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Vatandaşların şikayeti üzerine alana giden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve doğayı kirleten, görüntü kirliliği oluşturan bir durumun olduğunu tespit ederek, tutanak tuttu.

6 ADET KÖPEK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNE ALINDI

Çok sayıda evsel atık ve 6 adet bağlı köpeğin olduğu alanda incelemelerde bulunan ekipler, ilgili kurumlara konuyu iletti. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de olduğu incelemelerde ekipler, bağlı köpekleri Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

Alanda gerekli temizlik çalışmasının da ilgili birim çalışanları tarafından yapılacağı bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları, çevreye ve doğaya zarar veren kişilerin ilgili birimlere bildirilmesi gerekliliğini hatırlattı.