Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ayrı adreste yapılan aramada 3600 boş makaron ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Gölpazarı İlçesinde 2 şüpheli şahsa ait 2 ayrı adreste arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 1 adet sigara doldurma makinesi, 3.600 adet boş makaron ve 2.135 g kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan F.G ve N.G isimli şahıslar ile ilgili adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi.