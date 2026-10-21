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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bosna Hersek’teki organizasyonda ikinci olan Neslişah Ençok ve Milli Takım Seçmeleri’nde birinci olan Azra Asel Çam, uluslararası şampiyonalarda ülkemizi ve Bilecik’i temsil etmeye hak kazandı. Başarılı sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

Bilecikli milli taekwondocular, elde ettikleri derecelerle göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda kritik dereceler elde eden sporcular, Avrupa ve Dünya Şampiyonası biletini kaparak büyük bir başarıya imza attı.

NESLİŞAH ENÇOK’TAN ÇİFTE GURUR

Bosna Hersek’te düzenlenen uluslararası müsabakalarda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Neslişah Ençok, elde ettiği kota sayesinde Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Liseler arası Türkiye şampiyonluğu da bulunan yetenekli sporcu, aynı zamanda Liseler Arası Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil edecek.

AZRA ASEL ÇAM ZİRVEDE

Milli Takım Seçmeleri’nde tüm rakiplerini geride bırakarak birinci olan Azra Asel Çam ise Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemiz adına tatamiye çıkma hakkı kazandı.

İL MÜDÜRÜ RAMAZAN DEMİR’E ZİYARET

Şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek olan milli sporcular Neslişah Ençok ve Azra Asel Çam, antrenörleri Gökalp Yıldız ve Hanife Yıldız ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarılardan ötürü sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek, katılacakları uluslararası şampiyonalarda başarılar diledi.