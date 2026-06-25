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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı Kadınlar 3. Lig 8. Gruptaki son maçında Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor takımı ile deplasmanda karşılaştı.

Eskişehir Osmangazi Spor Kompleksinde oynan karşılaşmada 3-0 geriye düşen Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 4-3 galip ayıldı.

Daha önce şampiyonluğunu ilan eden Bilecik temsilcisi grubundaki son maçını da kazanarak ligi namağlup şampiyon olarak bitirmesini bildi.

Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı 2. Lige çıkma mücadelesinin çeyrek final aşamasında 4 Temmuz Cumartesi günü tarafsız sahada 7. Grup şampiyonu Düzce İdmanyurdu ile karşılaşacak.