Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için iddianame hazırlandı. Savcılık Güney için 35 yıl ceza talebinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in ablası Sabriye Akkaya, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçundan tüm sanıkların ayrı ayrı 12 yıl 8’er aydan 35’şer yıla aya kadar hapis cezası talep edildi.