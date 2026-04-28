Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan ve 3’ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada üçüncü duruşma tamamlandı. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Duruşmaya görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile tutuklu sanıklar Veli Gümüş ve Havva Dindar katıldı. Ayrıca bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda Alaattin Köseler’in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Böylece tahliye talebi kabul edilmezken, dava dosyasındaki incelemelerin sürmesi için duruşma 5 Haziran tarihine ertelendi.

Soruşturma, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “ihaleye fesat karıştırma”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” iddiaları kapsamında başlatılmıştı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, daha sonra sanıklardan bir bölümü tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede Alaattin Köseler hakkında örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltilirken, farklı sanıklar için de çeşitli hapis cezaları talep ediliyor.