Modern mimari, geleneksel betonarme yapılar yerine yaşayan organizmalarla şekillenen yeni bir evreye geçti. "Ekosentrik Tasarım" olarak adlandırılan bu akım, binaların ömürleri tamamlandığında toksik atık bırakmak yerine toprağa karışarak gübreye dönüştüğü bir sistem sundu.

Mantar miselyumundan elde edilen tuğlalar ve karbon emen yosun cepheler, şehirleri devasa birer karbon yutağına dönüştürdü.

BİNALAR ARTIK "CANLI" BİRER ORGANİZMA

Geleneksel inşaat sektörü, küresel karbon emisyonlarının yaklaşık %40'ından sorumlu tutulurken, biyomimari bu döngüyü kırmayı başardı. Özellikle mantarların kök yapısı olan miselyumun, tarımsal atıklarla birleştirilerek yüksek mukavemetli yapı malzemelerine dönüştürülmesi büyük ilgi topladı. Bu yapılar, işlevini yitirdiğinde hiçbir endüstriyel işleme gerek duymadan biyolojik olarak parçalanarak ekosisteme geri kazandırıldı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL PERSPEKTİF

Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) bünyesindeki Bio-Integrated Design Lab Direktörü Prof. Marcos Cruz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, mimarinin artık durağan bir yapıdan ziyade biyolojik bir süreç olarak ele alındığını belirtti.

Cruz, "Binaları sadece barınak olarak değil, çevresiyle etkileşime giren, soluk alan ve zamanı geldiğinde geri dönüşen biyotik sistemler olarak tasarlamanın zorunlu hale geldiğini" vurguladı.

Yine biyoteknoloji ve mimari kesişiminde çalışmalarıyla tanınan MIT Media Lab kurucularından Neri Oxman, malzemenin ekolojik zekasına dikkat çekti.

Oxman, "Doğada atık kavramının bulunmadığını, yapıların da bu prensiple kurgulanarak sentetik olanla doğal olan arasındaki sınırın ortadan kalktığını" ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE SON NOKTA: KARBON SOLUYAN CEPHELER

Sadece malzeme bazında değil, enerji üretimi konusunda da devrim niteliğinde adımlar atıldı.

Binaların dış cephelerine yerleştirilen fotobiyoreaktörler içinde yaşayan mikroalgler (yosunlar), güneş ışığını ve atmosferdeki karbondioksiti kullanarak biyokütle üretti. Bu yöntemle binalar, hem kendi yalıtımını sağladı hem de kentsel hava kalitesini artırdı.